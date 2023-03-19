Она извинилась перед поклонниками и командой.

Российская певица MaкSим обратилась к поклонникам после сорванного концерта в Сочи. Она сказала, что никто не застрахован от непредвиденных обстоятельств.

"Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос. Обстоятельства оказались сильнее меня, была вынуждена отдать микрофон звукорежиссёру и покинуть сцену. Каждому из вас будут возмещены все деньги, которые вы потратили на концерт в Сочи", - написала певица в Instagram.

Кроме того, она извинилась перед поклонниками и командой, которая готовила концерт.

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"Мне нелегко писать этот текст, но я искренне прошу прощения у всех, кого вчера подвела - у тех, кто готовил концерт, у своей команды, и самое главное - у вас, мои любимые зрители. Спасибо всем, кто остаётся небезразличным и присылает мне слова поддержки. Спасибо тем, кто вчера пришел. Вы были рядом, вас было много, и ваши глаза горели. Я помню это и очень ценю", - добавила знаменитость.

MaкSим сорвала концерт в Сочи

Во время своего выступления MaкSим бросила микрофон и ушла за кулисы, ничего не сказав своим поклонникам. При этом они указали на странное поведение певицы - она не попадала в ноты и выглядела так, как будто была в состоянии алкогольного опьянения.

Позже директор певицы вышел на связь и сообщил, что ей просто стало плохо. Поэтому они были вынуждены остановить концерт.

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