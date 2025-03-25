Стало известно, кто был инициатором завершения их отношений.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий развелся с женой Оксаной после 20 лет брака.

Документ был принят Лычаковским районным судом Львова несколько дней назад, а именно 18 марта. Известно, что Максим был инициатором разрыва, ведь он подал иск, аргументируя это отсутствием семейных отношений и взаимопонимания.

"Примирение считает невозможным. Истец отметил об отсутствии взаимопонимания между ними, разные взгляды на семейные отношения и обязанности. Настаивает на расторжении брака, такой шаг является обдуманным", - говорится в документе.

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Кстати, в день заседания ни Козицкий, ни Оксана не появились в зале суда. Поэтому судья принял решение заочно.

Что известно о браке Максима Козицкого

Максим и Оксана сыграли свадьбу в 2004 году. У них есть общая дочь София, а в июле прошлого года умер после тяжелой болезни их сын Зиновий.

К слову, экс-жена главы Львовской областной военной администрации в процессе развода получила от Козицкого две квартиры во Львове и паркоместо. Также она стала обладательницей автомобиля Audi Q5 2021 года выпуска. Однако официально бывшие пока не комментировали свой развод.

Напомним, ранее популярный украинский актер Богдан Буйлук сообщил о расставании с девушкой.

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