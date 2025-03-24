Пара была вместе полтора года.

Украинский актер Богдан Буйлук, который известен по сериалам "Опер по вызову" и "Тень звезды", разорвал отношения с актрисой Татьяной Зловой.

Их история любви началась на съемках сериала "Никто не идеален". Тогда они играли вместе и работа переросла в служебный роман.

"Это роман, который начался где-то через месяц, или чуть меньше, после начала съемок. Таня вела себя достаточно скрытно, она работала: "Привет-привет" и все. Потом раз мы с ней поговорили, два, и как-то после смены мы пошли прогуляться по набережной. Мы с ней говорили-говорили, и она как-то так улыбнулась по-детски. И я увидел того ребенка, прекрасного, замечательного. И в этого ребенка я влюбился", - рассказал Богдан в интервью Алине Доротюк.

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Однако актер впервые признался, что они уже не вместе. После полутора лет отношений экс-влюбленные решили пойти дальше разными путями. Что стало причиной их расставания - он не отметил.

"Это совсем недавно произошло. Мы с уважением, благодарностью, заботой решили, что, возможно, лучше идти отдельно", - добавил Буйлук.

Напомним, ранее украинская актриса Елена Светлицкая объяснила, почему развелась с мужем после 10 лет брака.

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