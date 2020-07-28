"Будто 25 лет": Максим Галкин поразил фанаток самолюбованием

Юморист опубликовал новое фото.

Супруг известной певицы Аллы Пугачевой и по совместительству ведущий и юморист Максим Галкин опубликовал в Instagram фотографию, где занимается самолюбованием.

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На снимке Максим сидит в машине с бежевым салоном. Он делает сэлфи, улыбаясь на камеру. По его словам, он уже давно не баловал подписчиков своим самолюбованием.

"Вам как будто 25 лет", "Ну красавчик же! Очень позитивное фото! Красивый улыбающийся мужчина в ленте - балдёж! Продолжай в том же духе", "И даже губы увеличивать не надо... Ооо какие", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Максим Галкин построил для Пугачевой SPA-центр в их замке.

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