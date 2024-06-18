Российский юморист Максим Галкин, который с начала войны выехал из страны-агрессора и осудил кровавую политику Кремля, сегодня, 18 июня, празднует свой день рождения. Мужчине исполнилось 48 лет.
В честь праздника Галкин опубликовал фото с праздничными белыми шариками на улице и лаконично подписал: "48!".
Что подарили его жена Алла Пугачева и дети и как будут отмечать этот день - пока неизвестно.
Поздравления именинника
В сети подписчики начали активно поздравлять Галкина и желать ему всего наилучшего.
- "Здоровья и успехов человеку, который не продал свою совесть"
- "Только вперед! С днем рождения"
- "Искренние поздравления. Пусть Господь хранит вашу семью"
- "С днем рождения! Вы символ улыбки и совести".
Интересно, что к поздравлениям также присоединился рэпер Потап, который оставил комментарий под праздничным фото.
"Mad Funny Max! HBD!", - написал артист, что с английского переводится как "Бешеный и веселый Макс, с Днем рождения". Сам Максим пока не отреагировал на поздравление.
Позиция Максима Галкина относительно войны в Украине
Юморист Максим Галкин осудил политику диктатора в начале войны. С Аллой Пугачевой и детьми они сразу выехали в Израиль. В РФ его признали "иноагентом". Сейчас он поддерживает украинцев и реагирует в сети на массированные ракетные атаки.
Напомним, недавно Максим Галкин на концерте спел на украинском и разгневал россиян.