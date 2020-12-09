Максим Галкин / фото instagram.com/maxgalkinru
Российский шоумен Максим Галкин поделился с поклонниками архивными фотографиями, которые датированы 1989 годом.
Снимки юморист опубликовал в своем Instagram.
«1989 год – 18 марта в моей школе был день 19 века, бал, литературный салон и т.д. На первой фотке я танцую мазурку или полонез, уже не разберешь, на второй – что-то играю, на третьей – слушаю в цилиндре, на четвертой наши барышни. Прекрасно было!» – отметил Галкин в подписи к снимкам.
Детские фото Галкина / фото instagram.com/maxgalkinru
Детские фото Галкина / фото instagram.com/maxgalkinru
Детские фото Галкина / фото instagram.com/maxgalkinru
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