Юморист поделился праздничным снимком в сети.

Российский юморист и шоумен Максим Галкин, который с начала полномасштабного вторжения выехал из страны-агрессора вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми в Израиль, показал новые фото семьи.

В частности, мужчина опубликовал снимок, на котором Алла Пугачева и их 11-летняя дочь Лиза позируют в одинаковых новогодних свитерах и с шапками на голове. Они обнимаются и весело улыбаются на камеру. Позади певицы и девочки стоит главный атрибут Нового года - елка, которая украшена бантиками, шариками и другими игрушками.

"Предновогоднее настроение", - подписал фото Галкин.

Видео дня

К слову, с началом полномасштабной войны России против Украины Максим Галкин с супругой Аллой Пугачевой публично осудили кровавый режим Кремля. За открытую критику агрессора юмориста признали в РФ "иноагентом". Однако Галкин все равно продолжает освещать в своем Instagram реальные события в Украине и поддерживать украинцев в борьбе с оккупантами.

Напомним, ранее Максим Галкин поздравил поклонников с праздником и заговорил на украинском.

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