Американский танцор украинского происхождения Макс Чмерковский, который недавно побывал в родной Одессе, показал свежее фото с супругой. Звездная пара позировала в аэропорту, они направлялись в украинскую столицу.
Снимок был опубликован на личной странице бывшего "Холостяка".
Читайте такжеАлек Болдуин застрелил на съемках женщину: что известноРанее танцор признавался, что мечтает о том, чтобы жена с сыном побывали на его родине. Так, Макс на фото предстал в темных штанах, кроссовках и свитшоте. А вот его красавица-жена была в спортивном костюме молочного цвета. Оба были в традиционном атрибуте – медицинской маске.
"Украина, еду к Вам с женой", — написал Чмерковский.
Отметим, Макс Чмерковский долго шел к личному счастью. В 2010 году он расстался с хореографом Кариной Смирнофф. По его словам, девушка разбила его сердце. Также он пытался построить отношения с победительницей "Холостяка" Сашей Шульгиной.
Однако в 2012 году случайная встреча с австралийской танцовщицей Петей Маргатройд перевернула его мир. Спустя три года он сделал ей предложение руки и сердца в театре Олимпия в Майами, летом 2017 пара сыграла роскошную свадьбу. На данный момент чета воспитывает 4-летнего сына.