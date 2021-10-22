Судья "Танцев со звездами" счастлив, что любимая супруга проведет неделю на его родине.

Американский танцор украинского происхождения Макс Чмерковский, который недавно побывал в родной Одессе, показал свежее фото с супругой. Звездная пара позировала в аэропорту, они направлялись в украинскую столицу.

Снимок был опубликован на личной странице бывшего "Холостяка".

Читайте такжеАлек Болдуин застрелил на съемках женщину: что известноРанее танцор признавался, что мечтает о том, чтобы жена с сыном побывали на его родине. Так, Макс на фото предстал в темных штанах, кроссовках и свитшоте. А вот его красавица-жена была в спортивном костюме молочного цвета. Оба были в традиционном атрибуте – медицинской маске.

"Украина, еду к Вам с женой", — написал Чмерковский.

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Автор: Каролина Гайдук