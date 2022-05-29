Андрей Макаревич, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину высказал свое осуждение кровожадной политике Кремля, заявил, что скучает по России.
Там у него остались друзья, родные, коллеги. Однако даже не думает о том, чтобы туда возвращаться. Такое заявление музыкант сделал в одном из недавних интервью росСМИ.
"Я вообще об этом не думаю. Я ожидаю развития событий, на которые я, к сожалению, не могу повлиять. Я не могу сказать, что скучаю. Я скучаю только по некоторым людям. Многие из них уехали, но многие и остались. Я скучаю по своим музыкантам, по работе.
Потому что здесь я работаю один, а я привык работать с командой. Я тешу себя надеждой, что скоро мы увидимся и будем играть вместе", - прокомментировал Макаревич.
Напомним, Макаревич жестко послал тех, кто поддерживает войну в Украине и пишет букву Z.
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