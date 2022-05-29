Музыкант говорит, что не понимает и не стремится понять пропагандистов и тех, кто верит пропаганде РФ.

Российский музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич высказался о пропаганде, которую ведет Кремль. Он сказал, что не понимает мотивацию артистов, которые верят данной пропаганде и выступают на концертах с символикой "Z". Свое мнение он высказал в интервью росСМИ.

"Зачем мне их понимать? Мне не интересно их анализировать. Абсолютно. Столько интересных вещей на свете, а я буду это анализировать...", - заявил Макаревич.

Недавно он посетил Форум свободной культуры в Израиле, где встретил Пугачеву, Гребенщикова и других. Он сказал, что ему интересны люди, которые собрались на данном мероприятии.

"Я получаю колоссальное наслаждение, что слушаю тех, кто здесь собрался. Вот они мне интересны. Всю жизнь были интересны. Есть возможность послушать их. А кто пишет букву Z — да пошли они в …", - сказал Макаревич, не сдерживая эмоций.

Напомним, Андрей Макаревич высмеял кремлевскую пропаганду.

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