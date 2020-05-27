Новая возлюбленная Жигунова прокомментировала свое сходство с Анастасией Заворотнюк (фото)

Слухе о сходстве с актрисой не очень нравится Виктории, не считающей себя копией Насти.

Российский актер Сергей Жигунов ушел от жены Веры Новиковой к журналисту Виктории Ворожбит, которая, по мнению пользователей сети, уж очень похожа внешне на его бывшую избранницу - актрису Анастасию Заворотнюк. Наконец, Виктория сама прокомментировала сравнение со звездой «Моей прекрасной няни».

Об этом пишет "СтарХит".

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Похоже, что все это не очень нравится Виктории, не считающей себя копией Насти. «Да вы просто Настя Заворотнюк!» — отметили подписчики, увидев новое фото Ворожбит в Instagram.

Ответ брюнетки не заставил себя долго ждать. «Вы ошибаетесь. Я — Виктория Ворожбит. Я похожа на себя и на маму с папой. Остальное придумали журналисты», — подчеркнула возлюбленная Сергея Жигунова.

Как сообщал УНИАН ранее, звезда "Моей прекрасной няни" Жигунов стал встречаться с "двойником" Анастасии Заворотнюк.

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