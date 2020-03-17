Звезда "Моей прекрасной няни" Жигунов стал встречаться с "двойником" Анастасии Заворотнюк (фото)

Девушка поражает своей схожестью с известной актрисой.

Звезда "Моей прекрасной няни" Сергей Жигунов стал встречаться с "двойником" Анастасии Заворотнюк - Викторией Ворожбит. Девушка поражает своей схожестью с известной актрисой.

Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал "НеМалахов".

По информации канала, новую девушку актера зовут Вика Ворожбит. Она работала в качестве журналиста, а также участвовала в предвыборных кампаниях некоторых российских политиков.

Как сообщал УНИАН, дочь онкобольной Заворотнюк прокомментировала состояние актрисы.