Звезда "Моей прекрасной няни" Жигунов стал встречаться с "двойником" Анастасии Заворотнюк (фото)
11:20, 17 марта 2020Звезды
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Девушка поражает своей схожестью с известной актрисой.
Звезда "Моей прекрасной няни" Сергей Жигунов стал встречаться с "двойником" Анастасии Заворотнюк / фото: "НеМалахов"
Звезда "Моей прекрасной няни" Сергей Жигунов стал встречаться с "двойником" Анастасии Заворотнюк - Викторией Ворожбит. Девушка поражает своей схожестью с известной актрисой.
Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал "НеМалахов".
Слева Анастасия Заворотнюк, права - новая девушка Жигунова / фото: "НеМалахов"
фото: "НеМалахов"
По информации канала, новую девушку актера зовут Вика Ворожбит. Она работала в качестве журналиста, а также участвовала в предвыборных кампаниях некоторых российских политиков.
Как сообщал УНИАН, дочь онкобольной Заворотнюк прокомментировала состояние актрисы.
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