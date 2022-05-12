Клопотенко признался, что у него есть девушка.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, которого окрестили одним из самых завидных женихов, признался, что он не свободен.

На YouTube-канале "Розмова" он рассказал, что сейчас у него есть отношения с девушкой, с которой он познакомился три недели назад. Кроме того, в эфире программы он позвонил ей и спросил, занято ли его сердце сейчас.

Несколько секунд девушка подумала и сказала: "Да-да-да. А кто-то претендует?" После этого Клопотенко похвалил свою девушку и сказал, что целует ее. Кроме того, он сказал, что его сердце принадлежит только ей.

"Сейчас у меня есть отношения – последние три недели в моем сердце поселилась Валерия", - добавил Клопотенко после того, как положил телефон.

Напомним, ранее Евгений Клопотенко рассказал, чем его поразили ВСУ.

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