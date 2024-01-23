По словам Кравчука, именно путиниста взяли на роль в мюзикле, на которую пробовался и он сам.

Украинский певец EL Кравчук вспомнил давние годы, когда пробовался на роль в мюзикле "Вечерина на хуторе близ Диканьки" Семена Горова. Тогда его конкурентами были Филипп Киркоров и Николай Басков.

По словам артиста, ему так и не удалось сыграть в мюзикле, потому что продюсер отдал предпочтение российским артистам. А все потому, что эту ленту хотели продавать в двух странах - в Украине, и в РФ.

"Почувствовал, что я не могу работать в России. Там ведь, чтобы пройти кастинг, нужно находиться, сниматься. Там выбирают, например, Баскова или Киркорова в то же время, когда я стою в кастинге на той же роли. Например, у Семена Горова в "Вечерах на хуторе". Мне продюсер говорит: "Мы хотим продать это еще в России. Хорошо? Тебя там кто-то знает? Нет. Так кого будем снимать?". Конечно, кто тебя знает и здесь, и там, купят тогда все. Таким образом я в РФ так и не "заиграл". Что это как не русификация?" - высказался Кравчук в интервью "Телеграфу".

Кравчук считает, что нужно поддерживать все украинское, в том числе и язык.

"Мне сейчас очень нравится, что во всех новостных лентах есть языковые советы, что как звучит и правильно произноситься", - добавил певец.

Кто такой EL Кравчук

EL Кравчук - известный украинский певец, победитель конкурса "Червона рута". В 2000-х он участвовал во множестве успешных проектов, снимал клипы, играл в кино. Однако позже он решил взять длительную паузу. И только недавно вернулся на большую сцену.

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