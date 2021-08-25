Певица поздравила сына с днем рождения.

Украинская певица София Ротару, которая получила звание "Национальной легенды Украины", поздравила своего сына Руслана Евдокименко с днем рождения.

"С днём рождения, дорогой Руслан. С днём рождения, любовь и гордость моя. Будь здоров и счастлив, береги себя", - написала Ротару в Instagram.

Пользователи сети также присоединились к поздравлениям. Например, Алла Пугачева не удержалась и написала: "С днем рождения, Руслан". Кроме того, поклонники отметили, что Ротару на фото с сыном выглядит очень молодо.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич