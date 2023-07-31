Певица пытается усидеть на двух стульях?

Опальная певица Анна Асти планирует записать песню на украинском языке, которая будет ассоциироваться у нее с любовью к родине. Такое циничное заявление она сделала во время прямого эфира в Instagram.

Она рассказала, что сейчас занимается поиском песни, в которую она вложит всю душу и которая будет ассоциироваться с Украиной и той землей, откуда она родом.

"Был вопрос, связанный с тем, хочу ли я записать украинскую песню когда-нибудь. На самом деле, очень хочу. Да! И мы над этим работаем. Просто пока не нашли подходящую песню. Потому что мне хочется, чтобы эта песня была прям такая душа-душа невероятная", - сказала Асти.

Блогер Богдан Беспалов считает, что такое заявление Асти говорит лишь о том, что она стала рупором Кремля. По его словам, она сейчас продвигает пропагандистские нарративы о "братских народах".

Хотя есть и другое мнение. Возможно, Асти пытается усидеть на двух стульях. В связи с тем, что сейчас россияне стали нежелательными, она может попытаться вернуться в Украину, но вряд ли украинцы простят ей предательство.

Позиция Анны Асти по войне в Украине

Полномасштабная война застала Асти в Украине. Она вместе со своим супругом приехала навестить родственников, однако 24 февраля 2022 года, когда на Украину полетели российские ракеты, она решила вернуться в страну-агрессора. Певица несколько дней провела в бомбоубежище, а затем покинула Украину.

Уже во время большой войны она выпустила песню "Хобби" с Филиппом Киркоровым, который, к слову, активно поддерживает агрессию РФ.

Кроме того, Асти стала лучшей певицей России. Она получила множество музыкальных наград. Сейчас она продолжает активную концертную деятельность как в РФ, так и за рубежом.

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