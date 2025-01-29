В то же время россияне называют другую причину отмены ее выступлений.

Российская певица Лолила Милявская родом из Закарпатья, которая предала Украину и стала на сторону оккупантов, снова пожаловалась на отмену ее концертов в стране-агрессоре. Продажная артистка попала в очередной скандал из-за архивного видео с "Кварталом 95", которое на днях всплыло в сети.

В России распространился ролик с участием Милявской, где она говорила, что "заклятых москалей надо потреблять", что делает сама. Пропагандисты не обошли это видео и оно уже принесло свои последствия для предательницы.

Видео дня

Она пожаловалась на новые неприятности в РФ в своем Telegram-канале. В частности, ее выступления в Кемерово и Новокузнецке отменили. Однако организаторы концертов придумали другие якобы технические причины.

"Город Кемерово прислал письмо с пометкой "срочно", что концерт провести не могут, потому что три дня в зале будут ремонтировать кабель. И надо же, хотя до концерта осталось еще три недели, именно в эти три дня, когда в один из них должен был состояться концерт. Как плохо вы обслуживаете зал! Вы будете отвечать перед людьми. Не дай Бог, сейчас сгорит что-нибудь еще до моего приезда. Будете отвечать перед людьми", - написала исполнительница, поддерживающая кровавую политику Кремля.

Она рассказала, что в Новокузнецке представитель концертного зала позвонил организатору и отметил, что у них закончился паспорт безопасности объекта. Следовательно, ее выступление невозможно на этой локации.

"И они не знают, когда выдадут новый. Еще один га*нюк, который почему-то руководит залом. Понимаете, все же это техника безопасности, это катастрофические вещи", - добавила Лолита.

Отметим, что у артистки и раньше были проблемы с концертами в террористической стране. В 2023 году после скандальной "голой вечеринки" блогерши Насти Ивлеевой россияне возмутились поведением исполнительницы, которая на собрании путинистов ползала на четвереньках в полупрозрачном костюме. Тогда ее концерты также отменяли.

С началом полномасштабного вторжения Лолита стала на сторону захватчиков и поддержала их нападение на Украину. Артистка подпевает Путину и в стиле пропагандистов возвышает его действия. Она выдала бред, что в Украине якобы живут "бандеровцы", которые избили ее мать.

Напомним, ранее Лолита пожаловалась на безденежье. Даже прощение после "голой вечеринки" и возвращение на сцену не повлияли на финансовое положение артистки. Она рассказала, что не могла даже выплатить зарплату своей команде.

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