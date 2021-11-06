Сейчас певица и ее бывший продюсер помирились, но сотрудничать вместе они не продолжили.

Певица LOBODA (Светлана Лобода) высказалась о ссоре и непростых отношениях с бывшим продюсером Нателлой Крапивиной. По словам артистки, скандал вокруг высказываний ее подруги был непростым испытанием их дружбы.

Об этом Лобода рассказала в интервью Маше Ефросининой.

Как известно, летом этого года продюсер проекта LOBODA объявила, что прекращает сотрудничество с певицей. Это случилось всего через несколько дней после скандала Крапивиной и Киркорова, которому запретили въезд в Украине. Продюсер обвинила российского певца в гей-пропаганде и отметила, что таких, как он якобы раньше "пускали на шашлыки".

После скандала Лобода сильно поссорилась с Крапивиной. Они перестали общаться и сотрудничать.

"Признаюсь, мы только недавно возобновили общение с ней. Никому другому, наверное, я бы такого не простила. Но она очень важный для меня человек, мы родственные души — и принимаем друг друга такими, какими мы есть", - рассказала Лобода.

Певица много спорила с Крапивиной, но продюсер так и не признала свою вину. По словам Лободы, она все равно простила подругу, хотя та все равно осталась при своем мнении.

Читайте такжеЛобода засветила помолвочное кольцо с огромным камнем и раскрыла правду о своих отношениях (видео)"Я привыкла к ней, она такой человек. У нее всё через конфликт, через протест. Она очень резкая. А потом через секунду она сделает вид, что ничего не произошло. Я бы никому этого не простила. Никакому другому человеку. Но она моя родная душа", - заявила певица.

Звезда отметила, что из-за скандала Крапивиной и Киркорова ее "облили грязью". Несмотря на это, она считает продюсера почти сестрой. По словам Лободы, она не могла не помириться с Крапивиной, ведь та крестила ее дочь и их много связывает.

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Автор: Виолетта Орлова