Также певица впервые прокомментировала слухи об изменах Андрея Царя - отца ее старшей дочери Евы.

Певица LOBODA (Светлана Лобода) засветила помолвочное кольцо с огромным камнем. Артистка призналась, что очень любит своего мужчину. Также она впервые прокомментировала слухи об измене Андрея Царя, от которого она родила старшую дочь Евангелину.

Откровениями о личной жизни Лобода решилась поделиться в эксклюзивном интервью Маше Ефросининой.

Сейчас у певицы новые отношения. Лобода раскрыла правду о своем избраннике и отметила, что он действительно старше нее. Рядом с ним она чувствует себя счастливой.

"Да, рядом с ним чувствую себя девочкой. Он старше меня. Он очень мудрый, понимающий и может меня укутать своей заботой", - отметила певица и признала, что очень любит своего избранника.

Ефросинина заметила на безымянном пальце Лободы кольцо с огромным камнем. Певица ушла от ответа, но все же указала, что украшение ей действительно подарил ее избранник.

Ради него, как утверждает Лобода, она идет на много жертв. Единственное, с чем она не готова распрощаться даже ради мужчины - концерты.

Ходило много слухов о том, что разрыв между Лободой и Царем, произошел из-за его измены. Певица опровергла такие домыслы и раскрыла правду о причинах расставания с отцом своей дочери:

"Нет. Это полная глупость и ерунда. И такого не было... Андрей в какой-то момент увлекся Буддизмом, философией и медитацией. Стал достаточно много уделять этому времени... Мы начали слишком по-разному смотреть на вещи... Он остается по-прежнему очень добрым, классным, хорошим человеком. Я его очень люблю, искренне люблю".

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Автор: Виолетта Орлова