Певица также высказалась о "цене репутации".

Скандальная певица Светлана Лобода выпустила новый трек на украинском языке. Помимо этого, она внезапно заговорила о "событиях, братьях и проститутках".

Так, певица презентовала трек SPOGADY и написала в Instagram о новой мелодии и старых истинах. Она призывала слушателей "открыть сердце и почувствовать" ее песню.

Помимо этого, Лобода заговорила о "цене репутации", которая, по ее словам, теперь определяется не действиями, а пустыми словами. Певица рассказала о "героях", которых внезапно "распяла толпа". Видимо, она намекала на себя.

Видео дня

"Во времена, когда "цена репутации" определяется не действиями, а пустыми словами. Когда братья навсегда становятся пятном в истории. Когда вчерашние герои внезапно распяты толпой, а чувства и разум становятся объектами бесконечных манипуляций – фраза "среди событий, братьев и проституток" приобретает особое значение. Но рассвет всегда приходит после самого темного времени суток, и правда всегда побеждает", - цитируют певицу СМИ.

В комментариях под анонсом новой песни на странице Лободы в Instagram появилось немало мнений. Одни заметили, что для видео певица снималась в воде, что вызывает у украинцев неприятные ассоциации на фоне недавнего подрыва Каховской ГЭС. Другие же припоминают ей недавнюю фразу, которая она сказала девочке из Харькова. Пользователи пишут:

"Опять переобулась и поет на украинском языке. Ну кто тебе заплатил, Светочка, ну кто?"

"Умничка, конечно, но вода тригерит. К сожалению, это очень грустное напоминание"

"Предательница!".

Помимо этого, на странице Лободы появляется немало лестных комментариев. Однако, как заметили пользователи, многие комплименты слишком похожи и выглядят так, будто их писали "по заказу".

Скандал с Лободой в Харькове - что известно

Напомним, недавно певица публично унизила девушку с плакатом "Харьков без Лободы". Она подошла к юной жительнице Харькова и с улыбкой спрашивала, кто ей заплатил за ее протест.

"Моя хорошая, ну, кто тебя прислал? Кто тебе дал денег?" - говорила Лобода.

Вскоре певица попыталась извиниться за свой поступок, однако вызвала лишь новую волну хейта. Лобода утверждала, что попросту "неудачно пошутила".

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