Как сообщает МИД Литвы, пока нет никаких оснований для внесения Лободы в список персон нон грата.

МИД Литвы хотел включить украинскую певицу Светлану Лободу в список персон нон грата из-за ее неоднозначной позиции относительно войны в Украине, однако в ходе разбирательств выяснилось, что пока для этого нет никаких оснований.

Как сообщает Delfi, представители МИД Литвы отметили, что обращались к партнерам в Украине с просьбой оценить публичные заявления певицы, ее поведение перед лицом российской агрессии.

Отметим, первые месяцы полномасштабного вторжения Лобода молчала о войне. И только после того, как ее внесли в "черный список" артистов, молча поддерживающих путинский режим, она заговорила о войне.

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Певица приезжала в Украину и даже посетила родной Ирпень. Она заявила, что окажет финансовую поддержку на восстановление города. Сейчас знаменитость выступает на благотворительных концертах.

"По предварительным данным, есть признаки для ее включения список нежелательных лиц. При дальнейшем выяснении фактов стало ясно, что нет правового основания и объективных данных для ее включения в список нежелательных лиц. Мы правовое государство, поэтому сейчас нет оснований для принятия такого решения", - сказала пресс-секретарь главы МИД Паулина Левицките.

Как на это отреагировала Светлана Лобода

Певица заявила, что ее запланированные концерты в Литве состоятся и попросила СМИ не поддерживать "очередной вброс и черный пиар" в ее сторону.

"На сегодняшний день, никакого официального запрета на мой въезд в Литву нет. Мои запланированные концерты в Литве в поддержку Украины состоятся. Слава Украине!"

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