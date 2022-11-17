Звезда опозорилась незнанием украинского языка.

Украинская певица Светлана Лобода анонсировала выход новой украинской песни, однако допустила ошибку в названии. На этот нюанс обратил внимание филолог Александр Авраменко.

"Хочу поделиться с вами тем, что я приготовила для вас! Последние три месяца, я спасалась творчеством. Я постоянно искала, писала, думала, сочиняла И результатом моих бессоных ночей станет новая песня", - написала Лобода на своей странице в Instagram.

Так, знаменитость 18 ноября планирует презентовать песню на украинском языке "Два незнайомця". Однако в названии есть ошибка, на которую и указал Авраменко.

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Он сообщил, что правильнее было бы назвать трек "Два незнайомці":

"Светлана Лобода анонсировала на своей странице в инстаграме новую песню, которая называется "Два незнайомця". Неправильный вариант названия в строке: А – "Два незнайомці", Б – "Два незнайомця", В – "Двоє незнайомців", – пошутил над певицей филолог.

Светлана Лобода: чем она сейчас занимается

В первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину она молчала о войне. Из-за этого ее внесли в "черный список" артистов, молча поддерживающих преступный режим Кремля.

Звезде не понравилось находиться в этом списке, поэтому она быстро сменила риторику. Лобода заявила, что поддерживает Украину и будет финансово помогать пострадавшему от российских оккупантов Ирпеню.

Также она сейчас выступает на благотворительных концертах.

Напомним, ранее Лобода высказалась о политике Путина и будущем России.

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