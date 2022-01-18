Работа над книгой продолжалась два года.

Вокруг украинской телеведущей Регины Тодоренко разгорается новый скандал. Писательница из Санкт-Петербурга Дарина Мишина сообщила, что два года писала для Тодоренко детскую книгу, но недавно с ней прекратили сотрудничество, не заплатив при этом гонорар.

Об этом сообщает издание "КП-Петербург".

По словам Мишиной, ее очень вдохновила идея Тодоренко о создании детской книги, о которой телеведущая рассказывала в интервью Ксении Собчак в декабре 2019 года. Девушка тут же связалась с агентами телеведущей и предложила сотрудничество, отправив примеры своих работ.

"Им все понравилось, и они предложили организовать созвон по видеосвязи, - вспоминает девушка. - На этом созвоне Регина рассказала, чего именно хочет от книги. В итоге, должно было получиться детское произведение про путешествия. В центре сюжета маленькая Регина, которая отправляется в Африку. Она хотела, чтобы эту книгу детки могли брать с собой в путешествия", - вспоминает девушка.

Планировалось, что это выльется в серию книг, каждая из которых будет посвящена какой-то стране. Камнем преткновения неожиданно стало авторство, которое указывается на обложке. По словам Мишиной, Регина и ее менеджер не хотели, чтобы писательницу указывали в авторах книги.

"Они планировали, что она будет полностью принадлежать ей. Хотя написание текста, проработка и создание сюжета, героев полностью лежали на мне. Она ни должна была написать и строчки. Регина стала бы рекламным лицом товара, то есть, условно, занялась бы раскруткой и раздачей автографов, - объясняет девушка.

На такое писательница согласилась не сразу. Во время личной встречи с телеведущей она предложила целых три альтернативных варианта развития событий.

"Проблема у нас также возникла из-за суммы гонорара. Тогда я предложила все же указать меня в авторах и отдать 1-3% от дохода. Мне много и не нужно было. Главное - выпустить свой текст в свет. Они отказали. Второй вариант - 800 тысяч рублей, отсутствие моего имени на обложке, но с сохранением авторских прав. Но дело в том, что они еще и хотели, чтобы я отдала все свои права на текст. Тогда я бы стала просто ее литературным рабом, как в итоге и оказалось. За такое я попросила 1,5 миллиона рублей. Их сумма не устроила, - рассказывает Дарина.

Прийти к окончательному решению так и не удалось, но работа над проектом продолжалась до весны 2020 года. Тогда вокруг телеведущей разразился громкий скандал из-за высказываний Тодоренко в одном из интервью о том, что жертвы насилия сами в этом виноваты, за что потом неоднократно извинялась. Девушка рассказывала, что тогда Регина и ее менеджер разорвали все связи - никак не реагировали на сообщения и звонки.

"Позже они сами мне написали, что все решилось и можно продолжать", - делится Дарина.

Девушка также рассказала, что Регина также хотела выпустить аудиокнигу по этой сказке, даже обещала пригласить в озвучку своих друзей, среди которых Филипп Киркоров, Артур Бабич, Алина Загитова, Антон Птушкин. Специально под них писательница из Санкт-Петербурга разрабатывала героев.

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"У меня даже есть уже готовая глава, но тут я получаю неожиданное сообщение от менеджера Регины, - возмущенно рассказывает Дарина.

"Спасибо вам большое за уделенное внимание к нашему проекту. На данном этапе мы не готовы пойти в него дальше с вами. К сожалению", - написала девушке менеджер Тодоренко.

Такая новость обескуражила писательницу, ведь между ними даже не было договора. Сначала Регина долго откладывала подписание, а как раз сейчас он находился на стадии разработки.

"Мы вот-вот должны были заключить договор, а тут такое... Я, конечно, безумно расстроилась, думала, что они решили просто отказаться от этой идеи. Но сегодня в соцсетях Регины я увидела, что она все же работает над книгой. Я боюсь, что ее основой станет моя идея и мои герои, ведь я ей отдавала все свои наработки", - рассказывает девушка.

Нина Пономарева, пиар-менеджер Регины Тодоренко, в свою очередь отметила, что действительно знакома с этими девушками.

"Только дело в том, что никакого договора у нас с ними не было. Они были лишь претендентами на авторов проекта. В итоге, мы выбрали других людей. Вот и все. Сама идея принадлежит Регине. Девушки могут не переживать, что мы используем их текст, слог или иллюстрации. Этого не случится", - сказала Пономарева.

Напомним, ранее Регина Тодоренко снова наткнулась в Instagram на жесткий хейт.

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