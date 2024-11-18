Кофе и шопинг: Лилия Ребрик провела день с дочерьми

Звезда весело провела время с дочерьми.

Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик поделилась с поклонниками трогательными моментами семейного отдыха. Звезда провела день в компании своих трех дочерей: 12-летней Дианы, 6-летней Полины и маленькой Адель.

Сначала девушки наслаждались теплой атмосферой киевской кофейни, смакуя ароматные напитки и сладости. Лилия опубликовала в своем Instagram фотографию, где она нежно обнимает своих красавиц-дочерей.

"Просто теплый привет от девчачьего состава Дикой семейки с пожеланиями тихой и спокойной ночи", - подписала фотографию ведущая.

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После уютных посиделок семья отправилась на шопинг. Лилия вместе со своим мужем, хореографом Андреем Диким, решили подготовить дочерей к зиме, обновив их гардероб теплыми вещами.

Звездная мама часто делится моментами своей семейной жизни в соцсетях, показывая, как гармонично сочетает карьеру и материнство. Лилия и Андрей воспитывают трех замечательных дочерей, уделяя им максимум внимания и любви.

Несмотря на плотный рабочий график, Лилия всегда находит время для семейных прогулок, совместных игр и душевных разговоров. Она вдохновляет своих поклонниц, показывая, что можно быть успешной в профессии и одновременно замечательной мамой.

День, проведенный с дочерьми, стал для Лилии Ребрик еще одним поводом напомнить о важности семейных ценностей и теплых отношений.

Напомним, Лилия Ребрик отпраздновала 8 месяцев дочери.

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