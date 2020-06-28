Известная ведущая Лилия Ребрик показала "мокрое" фото с мужем
11:52, 28 июня 2020Звезды
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Ребрик провела время с семьей на даче.
Ребрик показала фото / фото instagram.com/liliia.rebrik
Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик опубликовала в инста-сториз видео с отдыха на даче.
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Звезда показала, как ее дочери Диана и Полина надували мыльные пузыри, ели смородину и купались в бассейне. На одном из снимков Ребрик предстала также со своим мужем хореографом Андреем Диким. Пара выглядит очень счастливо.
Стоит отметить, что Лилия часто делиться в социальной сети своей жизнью, своими отношениями с мужем и детьми. Телеведущая вдохновляет подписчиков быть счастливы и радоваться каждому дню.
Ребрик показала свою семью / фото instagram.com/liliia.rebrik
Как сообщал УНИАН, ранее Ребрик похвасталась фигурой в купальнике после родов.
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