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Известная ведущая Лилия Ребрик показала "мокрое" фото с мужем

11:52, 28 июня 2020
Звезды
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Ребрик показала фото / фото instagram.com/liliia.rebrik

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Звезда показала, как ее дочери Диана и Полина надували мыльные пузыри, ели смородину и купались в бассейне. На одном из снимков Ребрик предстала также со своим мужем хореографом Андреем Диким. Пара выглядит очень счастливо.

Стоит отметить, что Лилия часто делиться в социальной сети своей жизнью, своими отношениями с мужем и детьми. Телеведущая вдохновляет подписчиков быть счастливы и радоваться каждому дню.

Ребрик показала свою семью / фото instagram.com/liliia.rebrik

Как сообщал УНИАН, ранее Ребрик похвасталась фигурой в купальнике после родов.

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