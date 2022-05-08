В воскресенье, 8 мая, телезвезде исполнился 41 год.

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик в воскресенье, 8 мая, отмечает день рождения - ей исполнился 41 год. Звезда канала "Украина" отметила, что это самый трудный праздник за всю ее жизнь. У себя в Instagram она написала, что у нее есть лишь одного желание.

"Мне – 41. И это – самый трудный день рождения в моей жизни. Но я стараюсь улыбаться: мои дети в относительной безопасности, они играют, смеются, ссорятся и иногда я все же чувствую себя так, как было в мирное время. На мгновение, но - на очень ценное мгновение. Мне – 41. И это – самый трудный день рождения в моей жизни. Но я впускаю в свою душу весну: любуюсь цветами на мамином дворе, радуюсь детскому шуму из соседней площадки, чувствую кофейный аромат из кафе через дорогу. Иногда мне кажется, что я в мирной жизни. На мгновение, но на очень ценное мгновение", - написала Лилия.

Ребрик сказала, что каждый день загадывает мир и то, чтобы все военные вернулись домой с победой и живыми.

"Я очень хочу, чтобы каждый из них вернулся живым. С победой. Домой. Чтобы улыбался, впускал в свою душу весну, дарил кому цветы, чувствовал мир: не на мгновение (хоть и на очень ценное), а навсегда", - добавила телеведущая.

Напомним, Ольга Фреймут показала редкое фото с сыном в его день рождения.

Вас также могут заинтересовать новости: