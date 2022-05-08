Валерию сегодня исполнилось 6 лет.

Телеведущая Ольга Фреймут показала трогательное фото с сыном Валерием в своем Instagram-блоге. В описании под снимком она вспомнила каким был этот день ровно 6 лет назад, когда Оля родила мальчика.

"Шесть лет назад киевское утро было ласковым, я вспоминаю его в деталях, до шелеста листьев в нашем саду, до улыбки папы, когда он взял тебя на руки в родильной комнате", - вспомнила Фреймут.

Телеведущая отметила, что она вместе со своими детьми была вынуждена покинуть родной дом из-за войны, поэтому ее сын в свои 6 лет загадал на праздник мира и возвращения домой.

"Вчера ты по-взрослому попросил нас: "Я так жду сюрприза, чтобы Украина на мой день рождения победила". Эту просьбу я переадресовываю Небесам. Мамы Украины, нам сегодня гордо, радостно, горько, больно. Но мы счастливы, мы воспитываем достойных сыновей и дочерей! Скоро снова по Украине раздастся детский смех, мы соберемся большими семьями за щедрым столом. И будет Победа", - написала Ольга Фреймут.

Напомним, Ефросинина объяснила, почему муж запретил ей возвращаться в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: