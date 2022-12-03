Знаменитость опубликовала в Instagram-блоге фотографии своего нового облика.

Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик регулярно делится со своими поклонниками подробностями закулисной жизни. Поскольку она не только работает на ТВ, а еще играет в театре и снимается в кино, у нее достаточно много поклонников.

Сейчас она опубликовала короткое видео с гримерной, где ей надевают белый кучерявый парик. Позднее Ребрик показала свой новый образ полностью.

Судя по кадрам в stories, звезда принимала участие в съемках концерта, однако подробностей своей роли там не озвучила.

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"На стиле", - кратко прокомментировала Лилия Ребрик свой новый образ.

Чем Лилия Ребрик занимается во время войны в Украине

Как и до 24 февраля, сейчас Ребрик является ведущей утреннего шоу. Сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину она отправилась в более безопасный регион на Запад страны, откуда вела эфиры онлайн. Позднее телезвезда решила вернуться в Киев, а дети остались у родителей в Черновцах. Лилия призналась, что жить на два города и не видеть своих детей - очень сложно.

"Полине 4 года, и когда мы с мужем объяснили, что едем в Киев, она спросила: "Вас там не убьют?" Дети не должны говорить такие слова. Они должны говорить: "Мама, привези мне что-нибудь, какую-нибудь игрушку". Когда мы созваниваемся, дочери просят показать их комнату, кроватки, игрушки", - комментировала Лилия в одном из своих недавних интервью.

Напомним, Лилия Ребрик в блестящем топе и во тьме свела сеть с ума.

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