Ведущая очаровала сеть трогательным моментом.

Известная украинская ведущая Лилия Ребрик показала свою третью дочь Аделину и рассказала о ее успехах.

Вчера, 15 февраля, девочке исполнилось 11 месяцев. По случаю праздника звездная мамочка поздравила дочь в своем Instagram. Также, уже по традиции, Лилия заказала праздничный тортик малышке и вместе с ней надела одинаковые наряды с сердечками.

Кстати, ведущая рассказала и о достижениях младшей дочери. В частности, Аделина уже делает свои первые в жизни шаги. Этот трогательный момент женщина показала на видео.

"Мне до сих пор не верится, что уже 11 месяцев, что уже делает свои первые шаги, что следующий тортик будет уже на настоящий день рождения. 11 месяцев счастья, 11 месяцев безграничной любви. Скоро год... Но пока просто остановлюсь, вдохну этот день и сохраню его в сердце", - написала Ребрик.

Реакция подписчиков

Поклонники ведущей засыпали комплиментами маленькую Аделину:

"Наше солнышко сладенькое! Уже ходит! Поздравляем"

"Красавица! Вы такие замечательные! Лиля, вы вдохновляете"

"Какая же она хорошенькая! Не могу налюбоваться"

"Поздравляем маленькую красавицу! Наслаждайтесь этими моментами, потому что после годика понесется".

К слову, Лилия Ребрик в браке с хореографом Андреем Диким. Пара воспитывает трех дочерей: Диану, Полину и Аделину.

Напомним, ранее Лилия Ребрик показала, как маленькая дочь начала говорить.

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