Она умилила сеть трогательным моментом.

Украинская ведущая Лилия Ребрик, которая недавно поздравляла младшую дочь с 10-ю месяцами, показала ее новое достижение. Девочка начала произносить первые слова.

В своем Instagram звездная мама опубликовала видео, на котором она вместе с мужем Андреем Диким и третьей дочерью Аделиной. Малышка не только позировала на камеру и играла с родителями, но и впервые произнесла слово "папа".

"То, что этим утром вернуло к жизни! Собрало воедино, дало свет, силы, надежду. Папа", - подписала трогательный ролик Лилия.

Реакция подписчиков

Поклонники звездной пары засыпали комплиментами дочь и их семью:

"Как это мило"

"Так приятно смотреть на вашу семью! Спасибо за позитив"

"Булочка сладенькая"

"Какая молодец! Звездочка маленькая"

"Ваши девочки такие хорошенькие".

К слову, Лилия Ребрик в браке с хореографом Андреем Диким уже 13 лет. Пара воспитывает трех дочерей: Диану, Полину и Аделину.

Напомним, ранее Лилия Ребрик ответила на слухи, что в третий раз родила, чтобы уберечь мужа от службы в ВСУ.

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