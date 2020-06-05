Известная американская актриса призналась в своей сексуальной ориентации и совершила камин-аут

Актриса сделала заявление после слухов о расставании с Коулом Спроусом.

Актриса сериала "Ривердейл" Лили Рейнхарт заявила о своей бисексуальности. Артистка сделала заявление на фоне слухов о расставании с ее коллегой по сериалу Коулом Спроусом.

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Звезда сообщила новость на своей странице в Instagram.

Девушка разместила сторис, в котором призвала фолловеров стать участниками мирной антирасистской акции с участием ЛГБТ-организаций.

"Раньше не говорила об этом публично, но я гордая бисексуальная женщина. И сегодня я присоединюсь к протесту", - сообщила Лили.

Как сообщал ранее УНИАН, в западных СМИ появилась информация о расставании Рейнхарт с ее возлюбленным и коллегой Коулом Спроусом. Актеры "Ривердейла" отказываются комментировать данную новость, что заставляет поклонников переживать за их отношения, которые продлились более 2-х лет.

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