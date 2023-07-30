Актриса отравилась морепродуктами.

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась подробностями своего самочувствия. Знаменитость рассказала, что вчера потеряла сознание, поэтому пришлось вызывать "скорую помощь".

Медики осмотрели звезду сериала "Крепостная" и забрали ее в больницу, где поставили капельницу, под которой Мишина провела весь день.

"Вчерашняя ночь была с лихорадкой и, мне казалось, с частичной потерей сознания. А вчерашний день я провела под капельницами и под присмотром врачей", - написала Мишина в инста-сториз.

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Актриса добавила, что ее плохое самочувствие связано с тем, что накануне она ела устрицы и другие морепродукты.

"Устрицы и морепродукты решили организовать мне выходной. Но не такой приятный, как хотелось бы", - добавила актриса.

Также Мишина посоветовала поклонникам быть более осторожными, потому что лечение сейчас обходится очень дорого. Сейчас с ней все хорошо. Актриса уже дома.

Напомним, ранее мокрая Ксения Мишина свела с ума фото в "голом" платье.

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