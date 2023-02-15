Туда телеведущая с семьей уехала после полномасштабного вторжения.

Телеведущая и корреспондентка ТСН Лидия Таран после полномасштабного вторжения РФ в Украину вместе со своей дочерью Василиной выехала во Францию. После этого знаменитость на время приезжала в Украину, однако не осталась здесь, поскольку ее квартира в Киеве повреждена.

Лидия с дочерью живет в небольшом городе Нанси. Сейчас в интервью изданию "Comments.ua" Таран рассказала об особенностях жизни во Франции, а также о трудностях, которые там возникают:

"Чтобы добраться до учебы или работы, нужна электричка. А когда французы выходят на забастовки, отстаивая свои зарплаты и право на пенсию – это проблематично, потому что останавливаются все поезда. У нас, в Украине, во время войны так не останавливаются поезда, как здесь останавливают их люди, требующие для себя лучших условий работы".

Учитывая то, в каких условиях живут многие украинцы за границей, Лидия считает, что их жизнь с дочерью довольно комфортная. Конечно, находясь там, их часто накрывает тоска по родной стране и по близким людям.

Недавно к Таран приехала мама Мария Гавриловна. В такой женской компании они посетили популярные туристические локации Парижа.

"Как многие женщин ее поколения, мама мечтала побывать в Париже, поэтому после Нового года мы втроем сели на поезд и отправились в небольшое путешествие. Ради мамы, не ради себя. После праздников она немедленно потребовала возвращать ее домой, на дачу. Уговорить ее остаться на дольше нам не удалось, потому что в гостях хорошо, а дома лучше", - рассказала Лидия Таран.

Напомним, Лидия Таран впервые показала брата-бойца ВСУ.

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