Лидия Таран - личность с массой интересов, что делает ее максимально привлекательной.

Украинская телеведущая Лидия Таран 19 сентября отмечает свое 44-летие. В честь праздника УНИАН собрал самые интересные факты о ведущей 1+1.

Лидия - это очень разнообразный человек, который умеет удивлять. Кроме того, что телезвезда уделяет много времени своей карьере, уходу за собой, дочери Василине, так она еще и успевает путешествовать и посвящать время своим хобби.

Также Лидия Таран любит экстрим, хорошо плавает, катается на коньках и лыжах, ходит в горы и даже может залезть на дерево. Говорить об ее успехах можно бесконечно, но лучше все увидеть своими глазами.

Ее чувству юмора можно только позавидовать. Чего только стоит ее видео со студии ТСН, где в эфире у нее расстегнулось платье. Напомним, что тогда Таран сама над собой пошутила и спросила, стоит ли ей меньше кушать.

Ведущая 1+1 уделят много времени по уходу за собой. Несмотря на то, что ее образы всегда сдержанные, они тем не менее, романтичные и изысканные. Например, ее голубое платье в пол с цветочным принтом или нежный костюм из прямых штанов и блузки с ласточками. Для вечерних "луков" Таран выбирает яркие платья, которые подчеркивают ее женственность и самобытность.

Напомним, с 2009 года Таран является ведущей на телеканале 1+1 и 2+2. Она вела такие программы, как "Я люблю Украину", "Завтрак с 1+1", "ТСН" и "ПроФутбол".

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Автор: Диана Могилевич