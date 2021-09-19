Телеведущая Лидия Таран / instagram.com/lidiyataran

Украинская телеведущая Лидия Таран 19 сентября отмечает свое 44-летие. В честь праздника УНИАН собрал самые интересные факты о ведущей 1+1.

Лидия - это очень разнообразный человек, который умеет удивлять. Кроме того, что телезвезда уделяет много времени своей карьере, уходу за собой, дочери Василине, так она еще и успевает путешествовать и посвящать время своим хобби.

Также Лидия Таран любит экстрим, хорошо плавает, катается на коньках и лыжах, ходит в горы и даже может залезть на дерево. Говорить об ее успехах можно бесконечно, но лучше все увидеть своими глазами.

Таран любит заниматься йогой / instagram.com/lidiyataran
Таран любит заниматься йогой / instagram.com/lidiyataran
Таран любит заниматься йогой / instagram.com/lidiyataran
Таран любит заниматься йогой / instagram.com/lidiyataran
Таран любит заниматься йогой / instagram.com/lidiyataran
Таран любит заниматься йогой / instagram.com/lidiyataran

Ее чувству юмора можно только позавидовать. Чего только стоит ее видео со студии ТСН, где в эфире у нее расстегнулось платье. Напомним, что тогда Таран сама над собой пошутила и спросила, стоит ли ей меньше кушать.

Ведущая 1+1 уделят много времени по уходу за собой. Несмотря на то, что ее образы всегда сдержанные, они тем не менее, романтичные и изысканные. Например, ее голубое платье в пол с цветочным принтом или нежный костюм из прямых штанов и блузки с ласточками. Для вечерних "луков" Таран выбирает яркие платья, которые подчеркивают ее женственность и самобытность.

Стильный образ Лидии Таран / instagram.com/lidiyataran
Стильный образ Лидии Таран / instagram.com/lidiyataran
Стильный образ Лидии Таран / instagram.com/lidiyataran
Стильный образ Лидии Таран / instagram.com/lidiyataran

Напомним, с 2009 года Таран является ведущей на телеканале 1+1 и 2+2. Она вела такие программы, как "Я люблю Украину", "Завтрак с 1+1", "ТСН" и "ПроФутбол".

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Автор: Диана Могилевич