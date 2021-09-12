У Лидии Таран расстегнулся пиджак.

Украинская телеведущая Лидия Таран показала забавное видео в инста-сториз.

Звезда предстала в голубом платье длины миди. Также Лидия сделала волнистые локоны и нанесла на лицо легкий макияж. Интересно, что в кадре у нее расстегнулась одна пуговица на платье.

"Кажется, кому-то надо перестать есть. Или смеяться?", - подписала ролик Таран.

Также телеведущая на днях раскрыла секрет стройности - нужно носить вещи черного цвета.

"Короче, черный нас делает стройнее", - сказала Лидия Таран.

Кто такая Лидия Таран

Лидия Таран - украинская телеведущая, обладательница премий "Телезвезда" и "Телетриумф". Она начала свою журналистскую карьеру с радио, однако именно телевидение сделало её известной. Кроме основной профессии, Лидия еще занимается своим социальным проектом "Осуществи мечту", цель которого - реализовать мечты тяжелобольных детей в Украине.

С 2009 года Таран является ведущей на телеканале 1+1 и 2+2. Она занималась такими программами, как " Я люблю Украину", "Завтрак с 1+1", "ТСН" и "ПроФутбол".

Известно, что Лидия любит кататься на лыжах, часто меняет свой имидж, а также она участвовала в шоу "Танцую для тебя".

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Автор: Диана Могилевич