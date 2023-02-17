Клаус Майне хочет, чтобы россияне осознали всю ответственность, которую несут за войну в Украине.

Лидер легендарной группы Scorpions Клаус Майне в интервью Алексею Суханову заявил, что считает всех россиян виновными в нападении на Украину. По его словам, они поддались российской пропаганде, поэтому являются соучастниками преступлений Кремля.

"Немцы во время Второй мировой войны напали на полмира. И мы, когда взрослели, чувствовали общую вину. Для нас было понятно, что на каждом немце есть часть вины во время Второй мировой войны. Немцы были побеждены в той войне, и потом шаг за шагом стало выясняться, что тогда произошло: Холокост и все ужасные вещи, это все поставило на нашу страну клеймо общей вины. Я хотел бы, чтобы люди в России поняли, что сейчас происходит, и сами вывели ощущение собственной ответственности за то, что невинные люди гибнут, получают ранения, теряют дом", - сказал Майне.

По его словам, ему хотелось бы сказать, что не все россияне виноваты, но он боится, что это не так. Клаус хочет, чтобы граждане страны-агрессора осознали, какую ответственность они несут.

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"Да, говорят: "Это не россияне, это режим", но россияне поддерживают этот режим. Есть разные социологические исследования, сколько россиян поддерживают войну. Конечно, в этом так же виновата и пропаганда", - добавил артист.

Музыкант добавил, что у него в сердце Украина. И сейчас он больше всего хочет, чтобы украинцы почувствовали его солидарность. Именно поэтому певец презентовал новую версию легендарной песни "Wind of Change", в которой заменил слова "Я гуляю вдоль Москвы-реки, вплоть до парка Горького, пусть звучит твоя балалайка" на "Прислушайся к моему сердцу, оно говорит "Украина" и ждет, что ветер изменится".

Напомним, ранее лидер Scorpions рассказал, как украинцы поддержали его после похорон мамы.

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