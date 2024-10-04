Олег Собчук получил травму глаза / фото инстаграм Олега Собчука

Лидер известной украинской группы "Скай" Олег Собчук пожаловался на проблемы со здоровьем.

Артист в своем Instagram рассказал, что недавно получил контузию левого глаза. Этот инцидент произошел случайно в его гримерке.

"Эрозия роговицы, контузия левого глаза. Несколько дней назад... Угадайте в результате чего?" - написал Собчук и показал фото из больницы.

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Скриншот поста Олега Собчука

Позже Олег написал, что причиной травмы стала обычная крышка от газированного напитка. Именно она во время открывания бутылки попала певцу прямо в глаз.

"Никогда не думал, что так может быть. Хорошо, что глаз цел. Все будет ок, лечусь", - подчеркнул музыкант.

Он также поблагодарил всех поклонников за поддержку и заботу о нем. И отметил, что не стоит волноваться, ведь ничего не случается только с тем, кто ничего не делает. Поэтому сейчас Собчук продолжает давать концерты и активно лечит травмированный глаз.

Напомним, недавно известная певица Ирина Федишин пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она сообщила, что отменяет свои запланированные концерты из-за срочного лечения.

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