Макс покровский с первых дней войны поддерживает Украину.

Лидер российской группы "Ногу свело!" Макс покровский с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает Украину. Он выпустил уже несколько песен о войне в нашей стране и открыто говорит о российских звездах, молча поддерживающих геноцид украинского народа.

В эфире телеканала FREEДОМ Покровский показал флаг Украины, который оставил себе на память. Также он осудил российских коллег, которые поддерживают войну в Украине.

По его словам, те артисты, которые молчат о войне, еще хуже тех, кто выступает на концертах с символикой российского вторжения в Украину.

"У меня к ним нет никакого сострадания, сожаления, толерантности. Все, что они делают - преступление. А преступление когда-то каким-то образом должно быть идентифицировано и наказано. Тем не менее я считаю этих музыкантов (которые выступают на концертах в поддержку войны, - УНИАН) менее опасными, чем те, которые молча пытаются усидеть на двух стульях. Менее опасными я их считаю просто потому, что они дурачки сами по себе. Они просто повесили на себя табличку "Я - дурачек"", - сказал Покровский.

Он добавил, что он не забывает об Украине. Группа "Ногу свело!" продолжает писать музыку. Следующие две песни будут не конкретно о нашей стране, но о тех событиях, которые происходят в мире.

Напомним, ранее группа "Ногу свело" выпустила песню, в которой вспомнила о городах-героях Украины.

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