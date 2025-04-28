Поведение писательницы вызвало возмущение у мамы мальчика, которая призвала женщину попросить прощения.

Украинская писательница Леся Воронина публично оскорбила 12-летнего мальчика с аутизмом. Прямо во время презентации книг для детей она назвала Тимофея "существом, которое привлекает к себе внимание". Из-за своего поведения женщина нарвалась на волну критики в сети и уже объяснила свои слова.

Об инциденте с участием писательницы рассказала мама мальчика Виктория Кравченко в своем Instagram. По ее словам, возмутительная ситуация произошла 25 апреля во время презентации детских книг Ирен Роздобудько в Киеве. На ней присутствовал Тимофей со своими одноклассниками, а также и Воронина.

"Во время общения очень обидно поразила ее реакция на Тимофея, который является ребенком с аутизмом. Тимофей вместе с другими детьми пошел на встречу, чтобы задавать вопросы, слушать авторов, быть частью события. К сожалению, в зале прозвучала ее реплика: "Существо, которое привлекает к себе внимание", - рассказала мама мальчика.

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Виктория отметила, что в ответ на оскорбительные слова писательницы отреагировали одноклассники Тимофея. Они сказали, что такие высказывания "являются оскорбительными и недопустимыми". В словесную перепалку вмешалась и классная руководительница детей.

"Она попыталась сгладить ситуацию, пытаясь объяснить, что он ребенок с аутизмом и у него есть особенности общения. На что Леся Воронина ответила, что это и так понятно. Школа пыталась связаться с автором через соцсети, но она, как и во время встречи, выбрала проигнорировать", - указала Кравченко.

На инцидент отреагировала и директор школы, в которой учится Тимофей, Оксана Андреева. Она осудила такое отношение писательницы к мальчику. В своем Instagram женщина призвала Воронину публично извиниться.

"Как руководитель школы я не могу промолчать. Потому что верю: ни один ребенок - никогда и нигде - не должен слышать таких слов в свою сторону. И особенно на презентации детских книг. Это недопустимо", - подчеркнула Андреева.

Реакция самой автора детских книг не заставила себя долго ждать. Женщина вышла на связь в своем Facebook 28 апреля и объяснила свои слова. Она отметила, что ничего не знала о диагнозе школьника, когда обращалась к нему.

"Услышав, что какой-то мальчик активно реагирует на выступление автора, мешая ей общаться с другими участниками встречи, я сделала ему резкое замечание, объясняя, что таким образом он пытается привлечь к себе внимание и унизить человека, который выступает. К сожалению, я не знала, что на этой встрече присутствуют несколько детей с особыми потребностями. Нас об этом не предупредили", - написала Воронина.

Она утверждает, что узнала об аутизме у Тимофея от классной руководительницы уже после своего высказывания в его сторону. Тогда писательница, мол, осознала, какую "недопустимую ошибку" совершила, и ответила: "Понимаю, простите".

"Я хочу искренне попросить прощения у Тимофея - у его мамы, и у всех, кому причинила боль моя неосведомленность и резкая реакция на выкрики ребенка, который, конечно, никого не хотел обижать", - подытожила автор книги "Тайное Общество Трусов".

Ирен Роздобудько, на презентации которой произошла возмутительная ситуация, назвала инцидент "досадным недоразумением".

"Леся Воронина сидела сбоку и, конечно, не могла заметить мальчика с особыми образовательными потребностями. Поэтому сделала ему замечание. Но после того, как учительница дала понять, что это особый мальчик, извинилась. И встреча продолжилась. А после этого мы с Лесей еще долго обсуждали, как хорошо, что деток поддерживают, говорили о том, что мальчик талантливый - пишет сценарии, играет на фортепиано и всячески желали ему удачи. Поэтому я сейчас с болью читаю об этом недоразумении", - отметила писательница в своем Facebook.

Напомним, ранее украинская писательница высказалась об Олеге Виннике. Лада Лузина проанализировала, как полномасштабное вторжение повлияло на популярность звезд. Она убеждена, что многие украинские артисты не прошли испытание войной. По ее мнению, певец, который выехал за границу, оказался в худшем положении.

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