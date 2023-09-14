Инцидент произошел на глазах у сотни людей.

Уже много лет Леся Никитюк является ведущей шоу "Хто зверху?" Мужская и женская команды соревнуются между собой и определяют, кто из них лучше.

Ведущие программы, как и другие гости, участвуют во всех конкурсах. Однако один из конкурсов мог обернуться для Никитюк катастрофой. Так, знаменитость в огромном костюме мочалки упала в бассейн с водой.

Она вспомнила, как вода начала быстро набираться в костюме, в результате чего она едва не захлебнулась. В тот момент все бросились на помощь Лесе. Ее соведущий Сергей Притула остановил конкурс и призвал мужчин спасать Лесю.

"Это был реально п*здец. Костюм набрал в себя много воды в бассейне. Смешная была бы смерть", - написала Никитюк в инста-сториз.

Опасные ситуации с Лесей Никитюк

В связи с тем, что девушка была ведущей программы "Орел и Решка" в ее жизни было немало опасных ситуаций. Например, в одном из выпусков шоу Леся забежала в океан на Мадагаскаре и наступила на морского ежа. Вытащить его иголки было сложно, так как они ломаются и воспаляются. Тогда Никитюк сказала, что это была адская боль.

Кроме того, однажды Никитюк попала под обстрел во время съемок шоу "Ле Маршрутка". В тот момент она находилась в Харькове и на себе ощутила все то, что ощущают жители прифронтовых территорий.

Вас также могут заинтересовать новости: