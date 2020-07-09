Леся Никитюк и Слава из "НеАнгелов" показали фото в свадебных платьях

Девушки надели свадебные платья для съемок шоу.

Телеведущая Леся Никитюк и участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская приняли участие в съемках шоу "Кто сверху?".

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В одном из конкурсов девушкам пришлось примерить свадебные платья. Обе звезды также надели фату и держали в руках свадебные букеты. Вместе с Лесей и Славой свадебный наряд надели журналист Рамина Эсхакзай и певица Мята.

"Я сегодня три раза словила букет невесты. А подкинула четыре", - написала Слава.

А вот Леся Никитюк написала, что похожа на дерзкую невесту.

Как сообщал УНИАН, Леся Никитюк показала трендовую вещь этого сезона.

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