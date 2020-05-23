Леся Никитюк снялась в тоненьком топе - сеть в восторге (фото)
16:03, 23 мая 2020Звезды
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В посте ведущая похвасталась результатами интервального голодания.
Никитюк в последнее время активна в Instagram / фото instagram.com/lesia_nikituk
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась в Instagram пикантным фото, на котором позирует в тоненьком топе, сквозь который видны ее соски.
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На снимке она позирует в лифте в нюдовых велосипедках, топе и удлиненной клетчатой рубашке. В кадре бросается в глаза грудь Никитюк.
В посте она похвасталась результатами интервального голодания.
Ее поклонники в восторге от такой фотографии: "Горячая штучка", "Почему лифчик не надела?".
Никитюк похвасталась результатами похудения / instagram.com/lesia_nikituk
Напомним, ранее Леся Никитюк "засветила" грудь на новом фото и поделилась радостной для себя новостью.
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