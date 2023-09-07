Это произошло на вечеринке на Ибице.

Американский актер Леонардо Ди Каприо засветился в ночном клубе с молоденькой моделью. В результате папарацци "застукали" его за страстными поцелуями с Витторией Черетти.

Так, пара не стала скрывать страстный порыв во время вечеринки на Ибице. Пробыли они там минимум до самого утра.

Стоит отметить, что Виттории всего 25 лет, а вот Ди Каприо - 48. Известно, что голливудский актер неоднократно зажигал с молоденькими девушками.

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Особенно он любит проводить время с моделями и актрисами. Среди его фавориток были Келли Рорбах, Тони Гаррн, Блейк Лайвли, Жизель Бюндхен, Хелена Кристенсен, Камилла Морроне и другие.

Однако Лео еще ни разу не был официально женат. Поэтому он считается главным холостяком Голливуда.

Чем известен Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо - американский актер, получивший признание после фильма "Титаник". Также к нему пришла популярность после съемок в фильмах "Жизнь этого парня" и "Что гложет Гилберта Грейпа".

Он является лауреатом многочисленных наград, включая премию "Оскар", BAFTA, премию Гильдии киноактёров США, три премии "Золотой глобус" и другие.

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