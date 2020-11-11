Актер изменился со времен съемок в "Титанике".

Известный актер Леонардо Ди Каприо сейчас отдыхает в Малибу.

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Во время отдыха на пляже его засекли папарацци. На снимках актера запечатлели в не очень презентабельном виде. Леонардо ходил по песку в плавках. Но даже не это стало поводом для обсуждений. На фото видно, что у него отрос "пивной" животик.

Стоит отметить, что со съемок в фильме "Титаник" прошло много времени. И за этот период голливудский актер значительно изменился.

"Его тело требует тренировки", "Вернись в спортзал, Лео", "Это тот самый Лео, который играл в "Титанике"?", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич