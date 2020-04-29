"Леха, ты из "ДНР" вернулся?": Панин похвастался фото с дочкой в военной форме
06:25, 29 апреля 2020Звезды
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Оказывается, фото сделано в Саратове, в первый съёмочный день нового фильма Панина «Я вернулся».
Актер Алексей Панин / фото: Медианяня
Скандальный российский актер Алексей Панин похвастался фотографией с дочкой в военной форме, так называемой «горке».
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Снимок Панин опубликовал на своей странице в Instagram.
«Леха, ты из «ДНР» вернулся?» - прокомментировал один из подписчиков Панина.
Оказывается, фото сделано в Саратове, в первый съёмочный день нового фильма Панина «Я вернулся». Панин с дочкой в военной форме стоит в окружении актеров, многие из которых также в «горке». В частности, за Паниным стоит актер Никита Джигурда.
«Народу так много, что мы с Никитой Джигурдой почти незаметны в толпе. Нюся вообще потерялась», - подписал фотографию Панин.
фото: Панин/Instagram
Как сообщал УНИАН, российский актер Алексей Панин ошарашил сеть новым видео со "срачем" на кухне и чьим-то голым задом.
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