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"Леха, ты из "ДНР" вернулся?": Панин похвастался фото с дочкой в военной форме

06:25, 29 апреля 2020
Звезды
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Актер Алексей Панин / фото: Медианяня

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Снимок Панин опубликовал на своей странице в Instagram.

«Леха, ты из «ДНР» вернулся?» - прокомментировал один из подписчиков Панина.

Оказывается, фото сделано в Саратове, в первый съёмочный день нового фильма Панина «Я вернулся». Панин с дочкой в военной форме стоит в окружении актеров, многие из которых также в «горке». В частности, за Паниным стоит актер Никита Джигурда.

«Народу так много, что мы с Никитой Джигурдой почти незаметны в толпе. Нюся вообще потерялась», - подписал фотографию Панин.

фото: Панин/Instagram

Как сообщал УНИАН, российский актер Алексей Панин ошарашил сеть новым видео со "срачем" на кухне и чьим-то голым задом.

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Теги: #Алексей Панин