Панин ошарашил сеть новым видео с голыми ягодицами

Алексей Панин, помимо обнаженки, показал в кадре еще и жуткий срач на кухне.

Российский актер Алексей Панин ошарашил сеть новым видео со "срачем" на кухне и чьим-то голым задом.

Видео он опубликовал в своем Instagram.

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На нем видно, как на кухне лежит кто-то обнаженный, слегка прикрывшись полотенцем. Само видео начинается с крупного плана ягодиц, а затем камера направляется на Панина, который хвастается, что ему подарили запрещенные в России прошутто и сыры европейского производства.

Приметно, что уборка на кухне давно не проводилась, что можно увидеть по беспорядку на столе и грязи на полу, что заметили и подписчики Панина. "Такой срач на полу!"; "Ну и срач"; "Как скучно я живу"; "Ни хочу не кого обидеть. На животе лежит жопкой к верху мужчина или женщина?"; "Дай ей пенделя, пусть бардак разберёт"; "Странно что Алексей был не голый", - писали фанаты Панина в комментариях.

Напомним, ранее дочь Алексея Панина отомстила своему отцу за видео, в котором он якобы привязал ее к батарее за "собачье поведение в квартире".