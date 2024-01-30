Девушка говорит, что это очень важно.

Украинская певица и блогер Анна Тринчер, которая сейчас отдыхает на Бали, часто общается с подписчиками у себя в Instagram и делится фото из своего отпуска. Однако недавно одна из подписчиц поинтересовалась, много ли на Бали она встречала россиян и как они себя ведут. Девушка на этот вопрос ответила так:

"Здесь их дофига и немножко, но, когда слышат наш язык, то сразу убегают".

Поэтому певица подчеркнула, что она вместе с подругой, с которой сейчас отдыхает на острове, общается на украинском. А дальше призвала всех украинцев говорить исключительно на государственном языке за границей, чтобы не было неприятных ситуаций и неуместных сравнений.

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"Украинцы, разговаривайте на украинском хотя бы за границей, потому что на вас думают, что вы русские..."- написала блогерша.

Напомним, недавно Анна Тринчер попала в больницу на отдыхе. Выяснилось, что блогерша во второй раз отравилась, поэтому некоторое время находилась под капельницей. По словам певицы, она была вынуждена потратить 360 долларов (это примерно 13,5 тысяч гривень), чтобы врачи стабилизировали ее состояние. Со временем ей стало лучше.

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