Шер в очередной раз поддержала Украину.

Легендарная американская певица Шер вновь поддержала в войне Украину. Она заявила, что ежедневно молится за украинцев и верит, что вскоре мы сможем вернуть все свои территории.

Она рассказала, как однажды встретила украинцев. Они долго обнимались и вместе танцевали. Звезда уверена, что украинцам сейчас очень нужна поддержка и, конечно, победа в развязанной РФ войне.

"Мои молитвы с украинцами. Я каждый день читаю новости с надеждой, что они возвращают свои земли. Когда я встретила молодых украинцев, мы обнимались и танцевали. Я была ошеломлена. Украинцы такие сильные, такие мужественные, такие стойкие. Солдаты – супермены. Давид убивает Голиафа", - написала Шер в Twitter. Видео дня

Позиция Шер по войне в Украине

23 февраля на фоне слухов о полномасштабном российском вторжении Шер опубликовала пост, в котором заявила, что Украина важна для Америки. Также она назвала диктатора Владимира Путина деспотом и призвала мир дать Украине необходимое оружие для борьбы с российской агрессией.

Напомним, ранее Шер заявила, что Путин виновен в голоде 500 миллионов человек.

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