Американская певица жестко высказалась в отношении кремлевского лидера.

Именитая артистка Шер в очередной раз осудила действия РФ в отношении Украины и обвинила кремлевского лидера в вероятном предстоящем голоде 500 миллионов человек.

Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

Артистка поделилась статьей Европейского совета по международным отношениям. В статье сказано, что поддержка Запада, в том числе предоставление оружия, может помочь Украине как можно скорее вывести россиян со своей территории.

В описании к публикации Шер добавила: "Путин уже несет ответственность за миллионы беженцев, женщин и детей, грядущий голод до 500 миллионов, потому что не будет урожая пшеницы".

Напомним, известный голливудский режиссер Кэри Фукунага побывал в Бородянке и показал жуткие фото разрушений оттуда.

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