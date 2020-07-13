Леди Гага станет лицом нового аромата от Valentino для людей без определенного гендера

Аромат посвятили инклюзивности и индивидуальности.

В сентябре этого года итальянский модный Дом Valentino планирует представить свой новый аромат Voce Viva, а лицом парфюма станет певица и актриса Леди Гага.

"Voce Viva предназначен для любви к собственному голосу, жизни, стилю и себе. Это духи для всех - без определенного гендера. Мы не говорим, что они для женщин или для мужчин, мы говорим о личности", - заявили представители марки.

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Выбор амбассадора представители бренда объясняют тем, что Гага является чуть ли не самым ярким «голосом современного поколения». Аромат посвятили инклюзивности и индивидуальности.

Композицию креативный директор Пьерпаоло Пиччиоли разрабатывал совместно с командой Valentino Beauty в L’Oréal.

Украинская певица MARUV опубликовала в инста-сториз видео, где она со своим другом музыкантом и продюсером Boosin спела несколько строчек из вероятно нового хита.

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